Dylan Pereira conquista dois pódios no “Ring”

Este fim-de-semana, Dylan Pereira esteve no Nürburgring a disputar a 11.ª e a 12.ª corridas da Porsche Carrera Cup Alemanha e conquistou dois pódios, num dos circuitos mais exigentes do mundo.

O lusodescendente tem estado a fazer uma excelente temporada, é um dos pilotos mais rápidos em pista e, este ano, já soma oito pódios, quatro deles consecutivos.

Com o tempo instável e a pista húmida, o Porsche 911 GT3 Cup tem menos aderência e é muito difícil controlar o carro.

Durante os treinos cronometrados caíram alguns pingos de chuva, que obrigaram a muita precaução. Mesmo assim, Dylan Pereira foi dos pilotos mais rápidos em pista com o piso escorregadio e chegou a fazer duas vezes a melhor volta. No final da qualificação, numa sessão muito disputada, o lusodescendente conseguiu o 4.º lugar na grelha de partida para as duas corridas.

Na primeira corrida, Dylan Pereira ficou atrás de Michael Ammermüller, que falhou um pouco o arranque, e caiu logo para a 7.ª posição, recuperando um lugar na segunda volta. A seguir ocorreram vários despistes, que obrigaram à entrada do safety car. No recomeço da corrida, o lusodescendente aproveitou a discussão de lugares à sua frente para saltar para a 4.ª posição e depois, numa excelente ultrapassagem a Toni Wolf, ficou com o 3.º lugar, pressionando Ammermüller que seguia em 2.º. Durante a nona volta ocorreu mais um despiste, que trouxe de novo o safety car para a pista, fazendo com que Dylan Pereira perdesse o avanço que já detinha sobre o 4.º classificado. No recomeço, aguentou a posição e voltou a pressionar Ammermüller, realizando a volta mais rápida da corrida, conseguindo ultrapassar o alemão e colando-se à traseira de Julien Andlauer que liderava a prova, proporcionando um espetacular final de corrida, com várias tentativas de ultrapassagem que deliciaram todos os que se deslocaram ao Nürburgring e aos que assistiam pela televisão. 2.º lugar muito merecido para Dylan Pereira na primeira corrida do fim-de-semana.

Na segunda corrida, Dylan Pereira fez mais uma vez um excelente arranque, saltando da 4.ª posição da grelha de partida para o 3.º lugar, iniciando imediatamente a pressão sobre Ammermüller, que seguia na 2.ª posição, e conseguiu defender-se dos ataques do lusodescendente.

Com este 3.º lugar e o 2.º degrau do pódio na primeira corrida, Dylan Pereira sai do Nürburgring com dois excelentes resultados e total confiança nas suas capacidades para as próximas corridas.

Agora, o piloto da Lechner Racing vai descansar uns dias para regressar daqui a duas semanas à Porsche Mobil 1 Supercup, entre 30 de agosto e 1 de setembro, para a sétima prova da temporada no circuito de Spa-Francorchamps, que abre o Grande Prémio da Bélgica em Fórmula 1.

Classificação 11.ª corrida Porsche Carrera Cup Alemanha:

1.º – Julien Andlauer (FR)

2.º – Dylan Pereira (LU)

Classificação 12.ª corrida Porsche Carrera Cup Alemanha:

1.º – Julien Andlauer (FR)

3.º – Dylan Pereira (LU)



Classificação geral Porsche Carrera Cup Alemanha:

1.º – Julien Andlauer (FR)

4.º – Dylan Pereira (LU)

#portugalpositivo