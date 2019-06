Dylan Pereira conquista dois pódios na Áustria

Este fim-de-semana, em Spielberg, na Áustria, Dylan Pereira realizou duas corridas verdadeiramente espetaculares para a Porsche Carrera Cup Alemanha e conquistou dois pódios.

A quinta e a sexta provas da temporada decorreram no Red Bull Ring, um circuito rodeado por montanhas, cheio de altos e baixos, com inclinações até 11% e algumas curvas difíceis, onde o ponto de travagem é crucial.

Nos treinos cronometrados, Dylan Pereira, que tinha efetuado o segundo melhor tempo nos treinos livres, começou logo ao ataque, realizando algumas das melhores voltas. A meio da sessão de qualificação, quando regressou à box para trocar de pneus no seu Porsche 911 GT3 Cup, tinha o segundo melhor tempo da sessão. No regresso à pista houve grande luta entre o lusodescendente, o atual líder do campeonato Larry ten Voorde e o seu colega de equipa na Lechner Racing Michael Ammermüller, que conseguiu o melhor tempo. Ótima qualificação para Dylan Pereira que obteve o 2.º lugar na grelha de partida para a primeira corrida e o 3.º lugar para a segunda.

Na primeira corrida, com as bancadas repletas de público, Dylan Pereira fez como habitualmente um excelente arranque. No entanto, ainda durante a primeira volta, deixou-se surpreender pelo seu colega de equipa Julien Andlauer. Logo a seguir, um acidente no meio do pelotão obrigou à paragem da corrida. No recomeço atrás do safety car, o lusodescendente foi imediatamente pressionado por Andlauer, mas fechou muito bem porta, mantendo o colega de equipa atrás de si. Depois iniciou a pressão sobre ten Voorde e foi novamente surpreendido por Andlauer, caindo para a 3.ª posição. Na volta seguinte, Julien Andlauer teve uma saída de pista e Dylan Pereira voltou para a 2.ª posição, em que terminou a corrida, a menos de um segundo do vencedor, subindo ao segundo degrau do pódio.

Na segunda corrida, Dylan Pereira fez um bom arranque, mas ficou fechado atrás da luta pelo primeiro lugar, facto utilizado por Julien Andlauer, que vinha atrás do lusodescendente. Na segunda volta, o francês passou Larry ten Voorde e Dylan Pereira aproveitou a oportunidade para voltar ao 3.º lugar da corrida, no qual cortou a linha de chegada.

Excelente fim-de-semana para o piloto lusodescendente, que volta a ganhar confiança e mantém todas as hipóteses de cumprir o seu objetivo na Porsche Carrera Cup Alemanha, que é terminar o campeonato top três.

No final, Dylan Pereira estava muito satisfeito com as suas prestações: “Estou muito feliz. Fiz uma boa qualificação, boas corridas e bons resultados. Num fim-de-semana com muitos incidentes, consegui não cometer erros e terminar duas vezes no pódio”.

Dylan Pereira, muito motivado com o excelente desempenho e com os dois pódios, regressa à pista para a Porsche Mobil 1 Supercup, também no Red Bull Ring, de 28 a 30 de junho, para a 3.ª corrida desta competição, que abre o Grande Prémio da Áustria em Fórmula 1.

Classificação 5.ª corrida Porsche Carrera Cup Alemanha:

1.º – Larry ten Voorde (NL)

2.º – Dylan Pereira (LU)

Classificação 6.ª corrida Porsche Carrera Cup Alemanha:

1.º – Julien Andlauer (FR)

3.º – Dylan Pereira (LU)

Classificação geral Porsche Carrera Cup Alemanha:

1.º – Larry ten Voorde (NL)

3.º – Dylan Pereira (LU)