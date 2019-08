Dylan Pereira aproxima-se do top 10 na Porsche SuperCup

O lusodescendente Dylan Pereira foi este fim-de-semana a Budapeste, na Hungria, disputar a sexta prova da Porsche Mobil 1 Supercup com a confiança reforçada, depois de ter conquistado a sua primeira vitória neste competitivo campeonato que acompanha a Fórmula 1 e onde só têm lugar os melhores pilotos do mundo.

O circuito de Hungaroring é um dos mais complicados do campeonato, porque é muito técnico, é curto e estreito e é bastante difícil ultrapassar.

É essencial ter o Porsche 911 GT3 Cup bem afinado e com as configurações certas, conhecer os limites da pista para rolar nas trajetórias ideais e realizar uma boa qualificação.

Dylan Pereira começou bem e foi o 2.° piloto mais rápido nos treinos livres, realizados à chuva e com a pista muito escorregadia.

Nos treinos cronometrados, o asfalto estava seco e era tudo diferente: o setup do carro, o estilo de condução, os pontos de travagem, etc. Dylan Pereira foi dos primeiros a ir para a pista e, após quatro voltas para estudar as condições do circuito, rolando entre os cinco mais rápidos, o lusodescendente regressou à sua box para as habituais afinações e troca de pneus. Voltou à pista quando faltavam apenas seis minutos para terminar a sessão e com quase um minuto e 50 segundos por volta, Dylan Pereira tinha de dar o seu melhor sem cometer erros em apenas três voltas. No entanto, mais uma vez, a sorte não esteve do lado do piloto da Momo Megatron Lechner Racing e, quando o lusodescendente estava lançado na sua melhor volta, a sessão foi interrompida devido a um despiste e não voltou a ser retomada. Dylan Pereira ficou insatisfeito com os tempos obtidos que, mesmo assim, lhe permitiram obter o 5.° melhor tempo e sair da 3.ª linha da grelha de partida.

No arranque da corrida, Dylan Pereira levou logo um toque na primeira curva, mas conseguiu manter a 5.ª posição, sempre integrado no grupo que lutava pelo 3.° degrau do pódio. Realizou uma corrida em que tão depressa pressionava Tio Ellinas, que seguia à sua frente, como tinha de se defender de Florian Latorre, que seguia atrás de si.

Num evento onde as ultrapassagens são quase impossíveis, o lusodescendente amealhou os 12 pontos da 5.ª posição e subiu para o 11.° lugar do campeonato.

Agora, a Porsche Mobil 1 Supercup vai fazer uma pausa de um mês, mas Dylan Pereira vai continuar em pista a disputar a Porsche Carrera Cup Alemanha.

No próximo fim-de-semana, o lusodescendente vai estar na Holanda para a nona e décima corridas da competição alemã, no circuito de Zandvoort, onde no ano passado subiu ao pódio.

Resultados Porsche Mobil 1 Supercup Budapeste:

1.º – Michael Ammermüller (DE)

5.º – Dylan Pereira (LU)

Classificação geral Porsche Mobil 1 Supercup:

1.º – Julien Andlauer (FR)

11.º – Dylan Pereira (LU)