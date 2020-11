Dylan Pereira ainda pode vencer a Porsche Cup Alemanha

O lusodescendente superou os maus lugares na grelha de partida com duas corridas espetaculares. Dylan Pereira esteve este fim-de-semana no circuito Lausitzring, para disputar a oitava e a nona corridas da Porsche Carrera Cup Alemanha 2020. Foram quatro dias intensos de testes, treinos e corridas, marcados pela chuva e pela pista muito molhada, que trouxeram desafios acrescidos ao lusodescendente.

Dylan Pereira experimentou o traçado na quinta-feira, com o alcatrão seco, e foi o piloto mais rápido nas duas sessões de testes, de 45 minutos cada uma, deixando antever um fim-de-semana brilhante para quem vinha de uma sequência de três vitórias consecutivas em Spielberg, na Áustria, na última ronda de competição.

No entanto, na sexta-feira, começou a chover e, com a pista muito escorregadia, o piloto da Förch Racing tentou, durante uma hora de treinos livres, encontrar as afinações certas para controlar o seu Porsche 911 GT3 Cup no asfalto molhado. Fez 22 voltas ao circuito e foi quatro vezes à box ajustar o setup do carro, mas o Porsche continuava a fugir e o lusodescendente não conseguia acompanhar o ritmo dos pilotos mais rápidos.

No sábado de manhã, os treinos cronometrados decorreram com chuva miudinha, resultando numa pista muito escorregadia e perigosa. Dylan Pereira precisava de realizar duas boas voltas de qualificação para as corridas e começou por obter o 2.º tempo mais rápido. Após a habitual passagem pelas boxes para trocar de pneus e efetuar as últimas afinações, o lusodescendente ainda conseguiu melhorar os seus tempos por volta, mas os adversários foram mais rápidos, deixando a Dylan Pereira o 5.º lugar para a grelha de partida da primeira corrida e o 7.º lugar para a segunda.

No sábado à tarde, no início da primeira corrida, embora já não estivesse a chover, a pista continuava molhada, dificultando a aderência dos Porsche 911 GT3 Cup, sobretudo não permitindo saídas fora da linha ideal para efetuar ultrapassagens. O arranque era de uma importância quase fundamental e Dylan Pereira saltou imediatamente para a 4.ª posição. Depois, após uma boa luta no início da segunda volta, conseguiu chegar à 3.ª posição. Durante a quarta volta, aproveitou a saída de pista do piloto que seguia à sua frente para ocupar a 2.ª posição. Nessa altura, o 1.º classificado já tinha ganho bastante avanço e o lusodescendente preferiu segurar o 2.º lugar, ao invés de arriscar uma saída de pista na tentativa de alcançar o 1.º.

Excelente corrida para Dylan Pereira que, mais uma vez, saindo do 5.º lugar, consegue chegar ao 2.º degrau do pódio, mercê de uma corrida muito inteligente.

No domingo, na segunda corrida, o lusodescendente viu as dificuldades aumentarem com a pista completamente encharcada e a sair do 7.º lugar da grelha de partida. Mais uma vez, um bom arranque permitiu a Dylan Pereira subir logo para a 6.ª posição, durante a segunda volta passou para 5.º, mas no final da terceira volta não conseguiu evitar uma saída de pista, que o atirou para a 16.ª posição. Faltavam 23 minutos para o final da corrida e o objetivo passou a ser obter o melhor resultado possível, de modo a recolher pontos para a classificação geral do campeonato. Foi ultrapassando adversários e, a quatro minutos do fim, já ocupava a 8.ª posição e tinha à vista os 6.º e 7.º classificados. No entanto, o despiste de um piloto obrigou à entrada do safety car, que ficou até ao final da corrida, impedindo Dylan Pereira de conseguir mais uns preciosos pontos.

Embora tenha terminado no 8.º lugar, o lusodescendente mostrou, mais uma vez, que é o piloto mais rápido da Porsche Carrera Cup Alemanha, conseguindo nas difíceis condições da pista subir oito lugares em pouco mais de 20 minutos de corrida.

Com o campeonato a aproximar-se do final, no próximo fim-de-semana Dylan Pereira vai estar em Oschersleben para disputar as últimas duas corridas da Porsche Carrera Cup Alemanha da temporada, com a possibilidade de se tornar campeão da edição 2020.

Resultados 8.ª corrida Porsche Carrera Cup Alemanha:

1.º – Larry ten Voorde (NL)

2.º – Dylan Pereira (LU)

Resultados 9.ª corrida Porsche Carrera Cup Alemanha:

1.º – Leon Köhler (DE)

8.º – Dylan Pereira (LU)

Classificação geral final Porsche Carrera Cup Alemanha:

1.º – Larry ten Voorde (NL)

2.º – Dylan Pereira (LU)