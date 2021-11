Düsseldorf vai descobrir a Rede Global da Diáspora

A cidade de Düsseldorf vai receber o sétimo Encontro Internacional de Negócios de apresentação da Rede Global da Diáspora, projeto da Fundação AEP, já no próximo dia 12 de novembro, no Restaurante Frango Português.

Estas ações de ativação da marca já aconteceram na Suíça (Genebra e Zurique) e o Canadá (Montreal, Toronto e Mississauga), tendo permitido contactar com cerca de 500 empresários portugueses ou lusodescendentes. Este será o último evento de networking a ser realizado este ano, sendo que para 2022, já estão previstos acontecerem em Luxemburgo, França, Bélgica, EUA e Brasil, e ainda, concretizar um roadshow nacional por 24 Associações Empresariais.

“O objetivo dos Encontros Internacionais de Negócios é criar momentos de aproximação entre empresários portugueses, residentes em vários países, para identificar e partilhar oportunidades de negócio na diáspora, capazes de fomentar o aumento das exportações, a captação de investimentos e o desenvolvimento de parcerias estratégicas,” afirma Luís Miguel Ribeiro, Presidente da Fundação AEP.

O evento, organizado em conjunto com o BOM DIA, vai contar com a presença do Presidente da Fundação AEP, Luís Miguel Ribeiro, Cônsul Geral de Portugal em Düsseldorf, Lídia Nabais, Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa na Alemanha, Rogério Pires, Diretor Executivo da Fundação AEP, Paulo Dinis, Delegado da AICEP na Alemanha, Miguel Crespo, Responsável pela CGD na Alemanha, Maria Lurdes Sousa e Vereador da Câmara Municipal de Felgueiras, Joel Costa.

A sessão é presencial e gratuita, mas de inscrição obrigatória que pode ser feita diretamente na plataforma www.redeglobal.pt.

A plataforma Rede Global da Diáspora é uma rede colaborativa que visa aproximar os portugueses espalhados pela Diáspora e ao mesmo tempo potenciar a internacionalização das PME´s portuguesas. Tem como principal missão promover a marca Portugal internacionalmente e ajudar as PME nacionais a aumentar as suas exportações, estimulando a colaboração das comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo.

A Rede Global da Diáspora é um projeto promovido pela Fundação AEP, apoiado pelo Portugal 2020, no âmbito do COMPETE 2020 – Sistema de Apoio às Ações Coletivas, cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.