Düsseldorf: sessões de esclarecimento sobre pensões e Programa Regressar

O Consulado Geral de Portugal em Düsseldorf organiza três sessões de esclarecimento sobre o Programa Regressar e sobre questões de segurança social.

As sessões de informação são as seguintes:

Dia 29 de Maio, a partir das 16h00 – Associação Portuguesa de Emsdetten (Kolpingstr. 11, 48282 Emsdetten);

Dia 30 de Maio, a partir das 18h00 – Associação Portuguesa de Gütersloh (In der Worth 116 33334 Gütersloh);

Dia 31 de Maio, a partir das 18h00 – Consulado de Portugal em Düsseldorf (Friedrichstr. 20, 40217 Düsseldorf).

Durante as sessões, serão apresentados os benefícios do Programa Regressar, “que se constitui como um programa estratégico de apoio ao regresso a Portugal de trabalhadores portugueses que tenham emigrado, bem como dos respetivos familiares, através de um conjunto de medidas de apoio que estimulem e facilitem esse retorno ao país de origem”, pode ler-se em comunicado do consulado em Düsseldorf.

Serão também esclarecidas dúvidas sobre pensões, abonos e subsídios, relativamente a Portugal e Alemanha.