Düsseldorf acolhe exposição sobre aliança luso-alemã do século XV

A exposição “Alianças entre Lisboa e Düsseldorf” vai ser inaugurada no dia 6 de setembro com uma festa, a partir das 18h00, no Stadtmuseum Düsseldorf. A entrada é gratuita e a noite portuguesa vai contar com a atuação do grupo “Fado Gerações”.

“Alianças entre Lisboa e Düsseldorf” traça as ligações entre o Baixo Reno, Lisboa e Düsseldorf, que existem desde o século XV através de alianças políticas de casamento, como por exemplo os casais do século XV, Adolf von Kleve e Beatriz de Portugal, do século XVII, Pedro II de Portugal e Maria Sofia do Palatinado, do século XIX, Pedro V de Portugal e Stephanie de Hohenzollern-Sigmaringen, bem como do século XX/XXI, onde é mostrada a família luso-alemã de Carlos Quintas.

A arquitetura e o desenvolvimento urbano de Düsseldorf e Lisboa nas diferentes épocas é documentado através de pinturas, plantas, maquetes e exposições de artes e ofícios, bem como fotografias e vídeos.

A exposição, cuja curadoria pertence a Susana Ana e Heike Preuss, vai estar no museu até ao dia 7 de janeiro.

A par da “Alianças entre Lisboa e Düsseldorf”, no Centro de Arquitetura, vai ser inaugurada a exposição “Jovem Arquitectura Portuguesa”, que promete transportar quem a observa para o século XXI. O curador responsável é Carsten Land e a exposição vai estar no centro até ao dia 7 de janeiro.