Durão Barroso na Madeira: A Europa é o nosso mercado doméstico

Durão Barroso esteve esta quinta-feira na ilha da Madeira, no âmbito do II Encontro Intercalar dos Investidores da Diáspora, evento para o qual foi convidado como “keynote speaker” (orador principal).

O político português começou a sua intervenção por apelidar aquele território insular como um “cantinho do céu” e, de seguida, frisou a importância dos madeirenses integrados na Diáspora pelo mundo, com os quais teve oportunidade de se encontrar “um pouco por todo o lado quando tinha responsabilidades governamentais e na Europa”.

Barroso elogiou também a abertura e o dinamismo dos madeirenses, características que considera imprescindíveis para uma região autónoma “ampla, ambiciosa e profunda”.

“Temos de investir no branding Madeira (…) a marca é valiosa. Por exemplo, não se esqueçam que é madeirense o português mais conhecido no mundo”, avisou, referindo-se, naturalmente, ao capitão da seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo.

Durão Barroso continuou a sua intervenção recordando o cargo desempenhado na Europa: “Como presidente da Comissão Europeia apoiei o conceito de regiões ultraperiféricas, que é uma discriminação positiva. Há custos resultantes da ultraperiferia, mas há vantagens nisso também”.

“Vivemos num mundo de angústias e inquietações. Mas o mundo está melhor e em Portugal nem se fala. Temos, por exemplo, melhores números no domínio da saúde do que os Estados Unidos da América. E muito do que se fez em Portugal foi graças aos apoios da União Europeia. Em termos de indicadores sociais e económicos estamos muitíssimo melhor”, vincou.

No entanto, o político português fez questão de marcar a sua posição ao afirmar ser “contra aquilo a que chamo o glamour intelectual do pessimismo. Temos de ter confiança na Humanidade. O mercado do futuro vai ser digital e Portugal começa a ganhar confiança nesse domínio. A Europa não pode ter 28 mercados digitais e nisso temos de avançar mais depressa e contra resistências nacionais. A Europa é o nosso mercado doméstico e a seguir podemos avançar para o global”.

O antigo presidente da Comissão Europeia prosseguiu, dizendo que “a União Europeia tem mostrado uma grande resiliência. Quando era presidente da Comissão Europeia vivi momentos de grandes dúvidas, como por exemplo a possível saída da Grécia do euro, o que não aconteceu. A União Europeia tem algumas dificuldades e certas são sérias, mas acredito que a UE é capaz de chegar a acordos e a resolvê-los”.

O Brexit foi, de seguida, abordado pelo português, que considera que “o Reino Unido tem poder mas também “soft power”. A saída é um problema para o Reino Unido (que perde influência), mas também para a UE”.

Sobre o novo primeiro-ministro do Reino Unido, Barroso caracterizou-o como “uma personalidade interessante e criativa, mas quando foi presidente da câmara de Londres foi aberto ao mundo. Ele é do lado mais duro do Brexit mas entende que o seu país deve continuar “open for business””.

No final do seu discurso, Durão Barroso mostrou-se confiante “com os nossos compatriotas que lá vivem e que não vão ter problemas, até porque o Reino Unido vai respeitar os seus compromissos relativamente aos estrangeiros da UE que lá residem”.

Confira a transmissão do Encontro Intercalar dos Investidores da Diáspora: