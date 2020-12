Durão Barroso: acordo Brexit foi a boa notícia da consoada

O antigo presidente da Comissão Europeia José Manuel Durão Barroso saudou as “boas notícias na Consoada”, referindo-se à conclusão do acordo comercial pós-‘Brexit’ entre a União Europeia (UE) e o Reino Unido.

“Boas notícias na Consoada: um acordo comercial pós-Brexit”, congratulou-se o antigo primeiro-ministro português e ex-líder do PSD na sua conta da rede social Twitter.

Segundo o atual presidente da organização público-privada Aliança Global para as Vacinas (GAVI) e presidente não-executivo do grupo financeiro multinacional Goldman Sachs, “a relação entre UE e Reino Unido está longe de ser perfeita, mas podia ser muito pior sem este tipo de acordo”.

A uma semana do final do “período de transição” para a consumação do ‘Brexit’ e da saída do Reino Unido do mercado único, Londres e Bruxelas chegaram hoje a um entendimento, evitando assim um ‘divórcio’ desordenado.