Dupla presença portuguesa em festival de cinema ucraniano

A 50ª edição do festival Molodist de Kiev conta com o filme do português David Bonneville, “O último banho”.

A longa metragem portuguesa está entre os filme candidatos a um galardão naquele que é o maior festival de cinema da Ucrânia, que marca este ano a sua edição número 50.

Além da obra do realizador português, há mais uma presença lusa entre os variados júris. Raúl Reis, fundador do BOM DIA e crítico de cinema, integra o júri de críticos da Sétima Arte que atribuirão um galardão no sábado em Kiev, no encerramento do certame.

Descubra o Festival Internacional Molodist aqui.

