Dupla portuguesa participa na Semana da Moda de Londres ‘online’

A Semana da Moda de Londres arranca sem desfiles, pela primeira vez, devido à pandemia da covid-19, o que levou os organizadores a realizar o evento numa versão virtual, no qual participa a dupla de estilistas portuguesa Marques’Almeida.

Além de um formato 100% digital, a semana de moda não se se vai centrar apenas em coleções masculina ou feminina ou em roupas para primavera/verão ou outono/inverno, mas englobar tudo, algo que a organização British Fashion Council (BFC) pretende manter no futuro.

“Esta plataforma global não vai ter épocas e vai ser neutra em termos de género, mostrando coleções masculinas e femininas e uma mistura de lançamentos de coleções novas que vão estar nas lojas no futuro, bem como de coleções que podem ser compradas agora”, anunciou a presidente do BFC, Caroline Rush, na apresentação do evento.

Tal como em edições anteriores, existe um calendário com eventos de cada estilista, mas em vez de desfiles ou ’showrooms’ com audiência, as coleções vão ser apresentados em vídeos, galerias virtuais e até imagens em três dimensões.

A plataforma vai ter perfis de mais de 100 estilistas com informação para os profissionais do setor e também para os consumidores, e disponibilizar conteúdos como entrevistas, ‘podcasts’, debates, apresentação de produtos e passeios por Londres.

O evento dos Marques’Almeida em vídeo é intitulado “reM’Ade” e será transmitido ao vivo.

A dupla Marques’Almeida foi criada em 2011 e é formada por Marta Marques e Paulo Almeida, estilistas portugueses que estudaram e se instalaram na capital britânica, onde têm apresentado regularmente as suas coleções.

Em 2019, a indústria da moda, que emprega cerca de 900 mil pessoas, contribuiu diretamente com 35 mil milhões de libras (39 mil milhões de euros) para o Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido, um aumento de 9,4% relativamente a 2018.

Segundo o BFC, a pandemia covid-19 já afetou muito a moda britânica, tendo 73% das empresas do setor registado cancelamentos de pedidos.

Antes do impacto da pandemia, o setor já estava preocupado com as possíveis repercussões negativas do Brexit e estava determinado em tornar a indústria mais sustentável em termos ambientais, apostando, por exemplo, na reutilização e na reciclagem.

Segundo Caroline Rush, a Semana da Moda de Londres é também uma “oportunidade para se mostrar mais aberta, mais diversa, para também fazer a sua voz ser ser ouvida em assuntos como o racismo”, numa referência à onda de indignação desencadeada pela morte do afro-americano George Floyd por um polícia nos EUA.

