Dupla lusa na final do “challenger” de Praga

Os tenistas portugueses Nuno Borges e Francisco Cabral garantiram esta sexta-feira a 11.ª final de torneios de pares do circuito ‘challenger’, ao apurarem-se para o encontro decisivo em Praga.

Frente aos tenistas da casa, Marek Gengel e Lukas Rosol, a dupla portuguesa, terceira cabeça de série, venceu por 6-4 e 6-4, em uma hora e nove minutos.

Depois de alcançarem a 43.ª vitória em 46 encontros juntos e a 11.ª final, Borges e Cabral vão encontrar no encontro decisivo o norte-americano Nicholas Monroe e o brasileiro Fernando Romboli ou os checos Andrew Paulson e Adam Pavlasek.

Borges e Cabral, ambos nascidos em 1997, tornaram-se no domingo os primeiros portugueses a sagrarem-se campeões de pares do Estoril Open, naquela que foi a sua estreia enquanto dupla num torneio do circuito ATP.

Os dois nortenhos, terceiros cabeças de série em Praga, conquistaram oito ‘challengers’ nos últimos 12 meses.

