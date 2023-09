Dupla lusa em 15.º nos Europeus de armas de caça

A dupla portuguesa Maria Inês Barros e João Paulo Azevedo acabou esta segunda-feira com o 15.º melhor registo a prova de equipas mistas do Europeu de tiro com armas de caça em Osijek, Croácia.

Barros, que domingo se sagrou campeã da Europa de fosso olímpico individual feminino, e o atleta olímpico João Paulo Azevedo acabaram com 138 pontos a qualificação, falhando o acesso à luta por medalhas.

Ana Rita Rodrigues e Armelim Rodrigues conseguiram 136, suficiente para o 18.º melhor registo.

O título europeu foi para a equipa italiana composta por Jessica Rossi e Massimo Fabbrizi.

Na terça-feira, José Bruno Faria, João Paulo Azevedo e Armelim Rodrigues fecham o Europeu na prova de equipas masculinas.