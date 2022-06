Duo Jost Costa num recital inovador

“Sacre 4.0” estreia este fim-de-semana de 18 e 19 de junho. O evento conta com Domingos Costa ao lado de Yseult Jost ao piano, o duo Jost Costa.

No primeiro dia, o evento terá início às 19h00 e no segundo dia às 16h00, ambos irão começar com música ao vivo, dança e imagens digitais, que se seguirão de um debate com a audiência.

A versão para piano a quatro mãos será interpretada por Yseult Jost e Domingos Costa.

Após “ALICE lost in cyberland“, “Sacre 4.0” é a segunda peça da atual trilogia “Lost”, “Sacrified” e “Replaced” de “MEINHARDT & KRAUSS”.

Em comunidado, a organização avança que o tema de “Sacre 4.0” surge porque um ano antes da deflagração da primeira Guerra Mundial, Igor Stravinsky criou o ballet “Le sacre du printemps”, uma obra-prima musical de grande intensidade. O motivo central é a dança da morte de uma jovem que é escolhida por uma comunidade para ser sacrificada ao deus da primavera.

A peça transporta este tema para o presente de um mundo digitalizado e lança luz sobre fenómenos como o cyberbullying e a pressão que as redes sociais exercem sobre os jovens.

O evento é apoiado pela Escola de Música de Stuttgart, bem como pela FITZ!, VHS.