Duo de piano luso-peruano em digressão pelos EUA

O duo de piano Barrantes & Pinto-Ribeiro, formado pelos pianistas Filipe Pinto-Ribeiro e Rosa Maria Barrantes, inicia, no Kennedy Center, em Washington, uma digressão pelos Estados Unidos.

O concerto intitula-se “Caleidoscópio a Quatro Mãos” e inclui obras de Gabriel Fauré, Samuel Barber, Fernando Lopes-Graça, Francis Poulenc e Piotr Ilitch Tchaikovsky.

O duo apresenta-se na embaixada de Portugal em Washington e em Los Angeles, na Igreja Luterana de Torrance, encerrando esta digressão, também em Los Angeles, no domingo, com um concerto intitulado “Paris 1900”.

“Paris 1900”, na Igreja Metodista Unida de Rolling Hills, conta com a interpretação de obras de Maurice Ravel, Francis Poulenc e Gabriel Fauré, e, simultaneamente são projetados quadros de Édouard Manet, Pierre-Auguste Renoir, Maurice Denis, Odilon Redon, Marc Chagal e Pablo Picasso.

O duo de piano Barrantes & Pinto-Ribeiro foi formado em Moscovo, em 1998, quando o pianista português Filipe Pinto-Ribeiro e a peruana Rosa Maria Barrantes foram alunos no Conservatório Tchaikovsky, nas classes das professoras Liudmila Roschina e Natalia Trull, respetivamente, tendo ambos concluído o doutoramento em Performance Musical – Piano com elevadas classificações.

No âmbito dos estudos do doutoramento no Conservatório Tchaikovsky, a dupla especializou-se durante dois anos com o professor Alexander Bakhchiev, que mantinha há 40 anos um duo com a mulher, Elena Sorokina.

A dupla tem-se apresentado em vários países da Europa e da América e gravou um CD, em Berlim, em 2004, com obras de Claude Debussy, Gabriel Fauré, Eric Satie, Francis Poulenc e Maurice Ravel.

#portugalpositivo