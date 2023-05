Duelo de portugueses no Brasil caiu para Oliveira

O português António Oliveira estreou-se da melhor forma ao comando do Cuiabá, ao vencer por 1-0 na visita ao Cruzeiro, de Pepa, no jogo que encerrou a sétima jornada do campeonato brasileiro de futebol.

O único tento do encontro foi marcado aos 37 minutos, por intermédio de Deyverson, ex-avançado de Benfica B e Belenenses, dando a António Oliveira o melhor regresso possível à formação mato-grossense.

Depois de ter orientado o Cuiabá em 2022, o técnico luso voltou ao clube na semana passada, para substituir o compatriota Ivo Vieira e depois de ter abandonado o Coritiba há cerca de um mês.

Com este triunfo, o segundo no Brasileirão, o Cuiabá saiu da zona de despromoção, subindo ao 14.º posto, com sete pontos, enquanto o Cruzeiro falhou a possibilidade de subir ao ‘pódio’ e é quinto, com 12.

O campeonato brasileiro é liderado pelo Botafogo, de Luís Castro, com 18 pontos, e logo atrás surge o Palmeiras, de Abel Ferreira, com 15.