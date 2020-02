Duelo de portugueses na Liga Europa

O Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, o Shakhtar Donetsk, de Luís Castro, AS Roma, de Paulo Fonseca, e Olympiacos, de Pedro Martins, ficaram, esta sexta-feira, a conhecer os adversários dos oitavos de final da Liga Europa.

O sorteio realizado em Nyon, na Suíça, ditou um duelo entre os treinadores e jogadores portugueses na próxima fase da competição. Os ingleses do “wolves”, onde atuam Rui Patrício, Rúben Vinagre, Rúben Neves, Diogo Jota, João Moutinho, Daniel Podence e Pedro Neto, medem forças com o conjunto grego, no qual jogam José Sá, Rúben Semedo e Cafú.

O emblema ucraniano defrontará os alemães do Wolfburg e os espanhóis do Sevilha, que têm nas fileiras Rony Lopes, são o adversário dos transalpinos. Os três emblemas com técnicos portugueses ao leme terão de jogar primeiro fora e depois em casa.

