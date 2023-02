Dubai WoodShow vai contar com 14 empresas portuguesas

De 7 a 9 de março, 14 empresas portuguesas do setor da Madeira e do Mobiliário vão participar no Dubai WoodShow 2023, o principal destino para especialistas em madeira no Dubai.

ARQ Tailor’s; Cicodoor; Emotional Brands; José Luís – Madeiras, Lda.; Joaquim M. Ribeiro & Filhos; MainGUILTY; MBN Group; MF Timber; NAUU DESIGN; Ribadao Wood Boutique; Safina; Toronobre – Comércio de Madeiras, Lda.; TradingTimber e X8 Solutions Group são as empresas nacionais que participarão neste que é o mais importante ponto de encontro business-to-business nos Emirados Árabes Unidos para a Indústria da Madeira e do Mobiliário. A representação portuguesa estará localizada no Hall 6, Stand A-02, no Dubai World Trade Center, numa iniciativa organizada pela AIMMP – Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal. Integrada no programa da Exposição, as empresas irão ainda participar no programa de conferências – Wood (Design) Talks – tendo a oportunidade de fazer a apresentação dos seus produtos naquele mercado.

Segundo a AIMMP, “o Dubai WoodShow 2023 constitui uma vantagem competitiva para as empresas portuguesas abrirem horizontes neste mercado, tendo a oportunidade de se tornarem fornecedores globais no setor. Esta feira é conhecida por apresentar aos principais “players” do setor da madeira as tendências mais emergentes e de qualidade comprovada, estando Portugal aqui presente a demonstrar a sua grande experiência aliada ao elevado grau de dinamismo e criatividade no setor da Madeira e do Mobiliário”.

Esta iniciativa é organizada no âmbito do Inter Wood & Furniture, um projeto de internacionalização gerido pela AIMMP para o setor das Madeiras e Mobiliário, e que apoia empresas portuguesas interessadas no desenvolvimento de estratégias de internacionalização para novos mercados em crescimento. Ao longo dos anos, este programa já apoiou mais de 400 empresas, através de 140 ações, em cerca de 50 mercados, com incentivos até 50%, tendo contribuído para o crescimento das exportações do setor que, neste ano, atingiram o máximo histórico de mais de 3 mil milhões de euros.