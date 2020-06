Dubai procura turistas portugueses

A Corporação do Dubai para Turismo, Comércio e Marketing (DCTCM) anuncia a abertura de um escritório de representação em Lisboa, Portugal. A Jervis Pereira foi a agência selecionada para representar o destino e será responsável por conduzir o planeamento, a promoção e o marketing do Turismo do Dubai junto de parceiros comerciais nacionais.

Hoor Al Khaja, vice-presidente associado de operações internacionais da DCTCM destacou a importância de Portugal como mercado de origem: “Nos últimos anos, assistimos a um crescente interesse e curiosidade dos portugueses em visitarem o Dubai e explorarem as suas múltiplas ofertas turísticas, desde a cultura ao património histórico ou da natureza às atividades ao ar livre. A abertura de um escritório de representação permitirá elevar o perfil do destino junto de visitantes atuais e futuros.”

Em 2019, o Dubai recebeu 16,73 milhões de turistas, consolidando sua posição como a quarta cidade mais visitada do mundo. O mercado português cresceu 16% no ano passado, mantendo um crescimento significativo pelo segundo ano consecutivo.

Mesmo com o drástico impacto negativo que se antecipa para este ano na indústria mundial do turismo, o Turismo do Dubai continuará a desenvolver esforços para atrair viajantes portugueses, reforçando a sua reputação como uma das cidades mais seguras do mundo.