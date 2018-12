Dubai: férias exóticas

Para o turista que procura um destino turístico com uma arquitetura ultramoderna, diversão noturna e excelente variedade de hotéis, pode vivenciar em Dubai todas as suas expetativas.

Esta cidade localizada no Golfo Pérsico acolhe anualmente milhões de turistas, dispõe de um enorme aeroporto onde aterram entre outras, as companhias aéreas Lufthansa, Air Canada, Air China e TAP. E uma vez que a marina de Dubai dispõe de boas infra-estruturas para a atracagem de barcos de cruzeiro e iates de luxo, é bastante normal que os seus proprietários ou passageiros escolham esta região para apetrechar as suas embarcações e explorar as atrações.

No centro da cidade encontram-se ainda outras facilidades de transporte tais como o autocarro, o táxi e o metro. Assim, o visitante poderá dirigir-se ao centro comercial maior do mundo, denominado Dubai Mall, onde encontra uma enorme variedade de lojas de marcas conhecidas internacionalmente. O Dubai Mall engloba ainda salas de cinema, supermercados, cafés, padarias e inúmeros restaurantes com especialidades coreanas, indianas, africanas, americanas e italianas.

Embora a temperatura atinja em julho 40 graus e a humidade do ar atinja os 50%, nada impede que o turista aventureiro decida pernoitar numa tenda no deserto, pratique golfe, caminhe nas praias ou frequente os vários parques temáticos ao ar-livre. A água do mar pode atingir 30 graus no mês de agosto e entre os meses de maio e outubro não há nenhuma precipitação.

Para os turistas que procuram luxo, estes encontram na cidade de Dubai uma estupenda variedade e qualidade de hotéis, nomeadamente Palazzo Versace, Meridien e Manzil Downtown. O investidor encontra nesta cidade e arredores uma boa variedade de imóveis, desde mansões, apartamentos e casas com quartos submersos com vista para o fundo do mar.