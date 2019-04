Dubai: detida por insultar a nova mulher do ex-marido

Uma mulher britânica enfrenta pena de prisão e o pagamento de uma multa, no Dubai, depois de ter sido detida quando entrava com a filha no país. O motivo foi este: há três anos, insultou a nova mulher do ex-marido, cidadão português, nas redes sociais.

Um comentário malicioso no Facebook, em 2016, pode valer dois anos de prisão e/ou o pagamento de 58 mil euros a Laleh Sharavesh, cidadã britânica de 55 anos, que foi detida durante 12 horas depois de ter entrado no Dubai, na companhia da filha adolescente. Segundo o grupo “Detained In Dubai” (Detidos no Dubai), que está a representar a mulher, as autoridades acusaram-na de ter violado uma lei de cibercrime em 2016. A detenção aconteceu a 10 de março quando Laleh viajou para o país, com vista a marcar presença nas cerimónias fúnebres do ex-marido e pai da filha, um cidadão português, que morreu de ataque cardíaco.

