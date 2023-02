Duas portuguesas em terceiro no Meeting de Madrid

As portuguesas Patrícia Mamona, no triplo salto, e Arialis Gandulla, nos 60 metros barreiras, terminaram na terceira posição o Meeting de Madrid, integrante do circuito de ouro de pista coberta da World Athletics.

Depois de ter conquistado o seu 10.º título de campeã portuguesa de pista coberta, Mamona foi terceira no triplo salto, com 13,98 metros, na sua última tentativa, atrás das cubanas Liadagmis Povea (14,62) e Leyanis Perez (14,50).

Nos 60 metros barreiras, Arialis Gandulla fez 7,22 segundos, o mesmo tempo da segunda, a neerlandesa N’ketia Seedo, com Aminatou Seyni (7,08), de Niger, a vencer com o recorde do meeting. A guineense Gorete Semedo, do Benfica, foi oitava, em 7,34.

Na prova masculina, Abdel Larrinaga foi sétimo, em 7,75, numa prova ganha pelo norte-americano Daniel Roberts (7,39), seguido do cubano Roger Iribarne, do Benfica, que fez um recorde pessoal de 7,48, com o norte-americano Freddie Cittenden a ser terceiro, em 7,51.

No lançamento do peso, Auriol Dongmo, campeã do mundo ‘indoor’, foi quinta, com 19,09 metros. A canadiana Sarah Mitton venceu com um recorde do ‘meeting’ de 19,76, à frente da norte-americana Chase Ealey (19,64) e da neerlandesa Jessica Schilder (19,25).

João Coelho foi quarto na final A dos 400 metros, em 46,84 segundos, enquanto na final B Ericsson Tavares foi quinto, em 47,92.