Duas mortes por queda na tarde de sábado

Uma mulher que estava desaparecida desde o meio da semana em Santa Maria da Feira apareceu morta este sábado, numa ravina em Nogueira da Regedoura, disse à Lusa fonte da Proteção Civil de Aveiro.

A idosa, de 89 anos, foi descoberta pelas 16:54 de sábado por uma brigada cinotécnica da Guarda, que fazia buscas no local, acrescentou fonte do Comando Territorial da GNR de Aveiro.

“Os militares encontraram os chinelos da mulher e, mais baixo, pouco depois, encontraram o corpo”, acrescentou a fonte, confirmando ser a idosa que estava desaparecida desde quinta-feira.

Apenas uma hora depois, uma mulher de 69 anos morreu no concelho de Cantanhede, depois de ter caído num poço, disseram à agência Lusa fontes da Proteção Civil e da GNR.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra, a mulher caiu num poço, na localidade de Casal, que pertence à Freguesia de Cadima, no concelho de Cantanhede.

Segundo a fonte do CDOS, quando os meios de socorro chegaram ao local, a vítima encontrava-se em paragem cardiorrespiratória e foram feitas manobras de reanimação pelos elementos da ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) de Cantanhede, mas sem sucesso.

A GNR tomou conta da ocorrência e está a investigar as circunstâncias em que a morte ocorreu, disse à Lusa uma fonte do Comando Territorial de Coimbra.