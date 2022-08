Duas equipas portugueses no Alsace Rallye Festival

Equipas portuguesas compostas por Pedro Mendes Alves e Maria Mendes Alves Carvalho e Paulo Grossoe Francisco Carvalho deslocaram-se de Leiria a terras francesas para participarem no mítico Alsace Rallye Festival com dois Alpine A110.

As duas “Berlinette” pisaram o solo francês “vestidos a rigor” com as decorações dos automóveis que ganharam o Rallye TAP em 1973.

O Alsace Rallye Festival começou em 2016, em França, e teve mais uma edição neste fim-de-semana. O objetivo deste evento é demonstrar automóveis míticos dos anos 60,70 e 80. “Slowly Sideways” é o slogan, que reforça o andamento livre, cada equipa imprime o ritmo a que se sente mais confortável e a palavra de ordem é a diversão.

Esta filosofia é motivada facto da organização querer mostrar a diversidade de automóveis históricos, incluindo alguns Grupo B reais, algo que não seria possível num evento com disputas ao cronómetro.

Entre os 111 inscritos neste Rali, estiveram presentes estas duas equipas portuguesas de Leiria. Apelidadas “Alpine NDML Team”, deslocaram-se ao Alsace Rally Festival com o intuito de se divertirem ao volante dos seus Alpine A110 e de promoverem as provas do Núcleo de Desportos Motorizados de Leiria, a organização responsável pelo Leiria Festival Rallye, Leiria Sobre Rodas, Rallye Verde Pino, entre outras provas de renome na região centro.

Pedro Mendes Alves falou um pouco sobre os troços do Alsace Rally Festival: “As especiais têm características todas elas diferentes. A primeira é uma verdadeira rampa, a segunda já é passada dentro das vinhas com curvas essencialmente em ângulo reto, é um troço muito parecido com algumas zonas do Rali de Portugal Histórico, como o troço da Nazaré ou também a zona de Lamego. Depois, o terceiro troço é um misto de estrada muito rápida com um quase slalom dentro de uma vila”.

Paulo Grosso afirmou que o principal objetivo era a promoção das provas do NDML e levar o automóvel até ao fim, uma vez que teve alguns problemas mecânicos nas últimas participações: “Qualquer uma das especiais é interessante, na minha opinião, são demasiado curtas, mas também entendo que para este tipo de automóveis, que são automóveis com muitos anos, também não podem ser troços muito longos… Os pisos, de um modo geral, são bons. O primeiro troço tem um piso espetacular. Tal como o Pedro Mendes Alves disse, é uma rampa, com cerca de 3600 metros. O troço no meio das árvores de fruto faz lembrar os troços do norte de Portugal, com a diferença de não ter tantas valas como este tem. Devido a essas valas, tivemos que ter um cuidado redobrado para não colocar lá os carros, não fôssemos perder alguma peça que depois nos fizesse falta. O objetivo desta participação foi, essencialmente, promover as provas do Núcleo de Desportos Motorizados de Leiria.” concluiu.

