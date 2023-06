Duas curtas e um filme-concerto português no Luxemburgo

Miguel C. Tavares (videasta) e José Alberto Gomes (artista sonoro) têm desenvolvido regularmente trabalho em conjunto desde 2011.

Ao longo dos anos, esta dupla tem explorado as várias potencialidades do universo audio-visual, desenvolvendo diferentes tipos de projectos e formatos: vídeo, instalação e performance. No trabalho desenvolvido em conjunto verifica-se a exploração de objectos mais clássicos como o documental, espaços híbridos mais autorais entre o documentário e o objecto artístico, a exploração do mundo da video-arte e de contextos performáticos como o filme-concerto, música e visuais.

“In between”, que dá título a esta sessão, foi o primeiro trabalho em que os dois autores decidiram explorar a criação em paralelo da imagem e som, apresentando-os numa paridade primordial. Esta mostra apresentará uma selecção de vários estilos e contextos que representam o seu trabalho em conjunto.

Inspirados pela viagem de Raúl Brandão ao arquipélago açoriano em 1924, Miguel C. Tavares e José Alberto Gomes viajaram durante 10 dias a bordo do navio de carga “Corvo”, partindo de Lisboa e passando pelas ilhas de São Miguel, Faial, Terceira, Flores e Pico.

Com “East Atlantic” apresentam a criação de uma peça audiovisual em formato filme-concerto que traduz esse imaginário em imagens e sons, tendo como temática o arquipélago açoriano e a sua condição insular.

Num espaço híbrido entre o documentário e o objecto artístico, o trabalho explora e representa o carácter dicotómico insular, tanto sedutor e atraente como prisioneiro e claustrofóbico. O espectáculo é por isso mesmo marcado, tanto a nível sonoro como visual, por um ambiente imersivo, incerto e abstracto.

A projeção do conjunto de curtas-metragens “In Between”, dia 14 de Junho às 20h no Kinosch, e ao filme-concerto “East Atlantic”, dia 15 de Junho às 20h e igualmente no Kinosch.

Estes dois eventos são programados no âmbito do programa público da residência artística Squatfabrik #2, honrando o duo de artistas Miguel C. Tavares e José Alberto Gomes.