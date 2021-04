Duas coproduções portuguesas no Sheffield Doc Fest

Dois projetos cinematográficos com coprodução portuguesa foram selecionados para o mercado de coproduções do festival de cinema documental de Sheffield, no Reino Unido, revelou a organização.

O festival, dirigido pela programadora portuguesa Cíntia Gil, está marcado para junho, contando com as vertentes de mercado de apresentação de projetos para profissionais, e programação de filmes para público.

O programa para profissionais decorrerá apenas ‘online’, de 09 a 11 de junho, e entre os 55 projetos de filmes selecionados estão “Fedora”, coprodução entre Portugal, México e Estados Unidos, assinada por Leland Palmer, e “Sunday in Japan”, coprodução luso-britânica de Leo Nelki e Sunday Bamweyana, que dá nome ao filme.

Na sinopse disponibilizada lê-se que “Fedora” retrata a relação de um casal (Betty, de 92 anos, e José, de 56 anos), que vive em Nova Iorque “num equilíbrio complicado entre a fantasia do passado e a dura realidade do presente”. A produção é atribuída a Eduardo Ruiz Vasconcelos.

Em Sheffield será apresentado também “Sunday in Japan”, que acompanha a experiência de um ugandês emigrado no Japão. O filme é uma coprodução entre Portugal e Reino Unido, por António Ribeiro e Golriz Kolahi, e a realização é repartida pelo próprio migrante, Sunday Bamweyana, com Leo Nelki.

O festival Sheffiled Doc/Fest está previsto, em formato híbrido, com sessões em sala e programação ‘online’, de 04 a 13 de junho.

Na direção deste festival dedicado ao documentário está, desde final de 2019, a programadora portuguesa Cíntia Gil, depois de ter passado pela direção do DocLisboa.

