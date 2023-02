Duas coproduções portuguesas concorrem no festival Cinéma du Réel

Os filmes “Cinzas e nuvens”, de Margaux Dauby, e “Last Things”, de Deborah Stratman, ambos com coprodução portuguesa, foram escolhidos para a competição do festival francês Cinéma du Réel, dedicado ao documentário, que decorrerá em março em Paris.

A competição oficial foi esta quarta-feira anunciada e diz respeito à 45.ª edição do Festival Internacional do Documentário Cinéma du Réel, que está marcada de 24 de março a 02 de abril no Centro Pompidou, na capital francesa.

“Last Things”, realizado e escrito pela norte-americana Deborah Stratman, é um filme de 50 minutos que aborda a “evolução e a extinção do ponto de vista das rochas e de vários futuros outros”.

“A geobiosfera é apresentada como um lugar de possibilidade evolucionária, onde humanos desaparecem, mas a vida perdura”, pode ler-se na sinopse.

O filme, que antes do Cinema du Réel estará no Festival de Cinema de Berlim, é uma coprodução entre Pythagoras Film (EUA), Stenar Projects (Portugal) e Elinka Films (França).

De acordo com a produtora portuguesa, “Last Things” é um “pequeno filme interessado na história grande e no agora longo”, baseado nas novelas de proto-ficção científica do francês J.-H. Rosny (1856-1940).

Segundo a produtora portuguesa, o filme tem como “pedras de toque centrais” “A Hora da Estrela”, de Clarice Lispector, “The Strange Adventures of a Pebble”, de Hallam Hawksworth, a hipótese da evolução mineral de Robert Hazen e os cenários multiespécies do “Chthulucene”, de Donna Haraway, entre outras.

“Cinzas e Nuvens” é uma curta-metragem experimental da realizadora belga Margaux Dauby, que vive entre Bruxelas e Lisboa, e foi produzida pelo coletivo belga Kokoro Films.

Segundo a sinopse, o filme “acompanha várias mulheres no seu trabalho sazonal como vigilantes de incêndios em Portugal. O filme aproxima-se da sua respiração, da passagem do tempo e da solidão interior”.