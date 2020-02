Duas conferências sobre Aristides de Sousa Mendes no Luxemburgo

Em estreita relação com a exposição “Aristides de Sousa Mendes: Un consul portugais entre la conscience humaine et la raison d’État” patente nos Arquivos Nacionais do Luxemburgo até 22 de fevereiro, a Embaixada de Portugal, o Centro Cultural Português e o Leitorado de Português do Instituto Camões na Universidade do Luxemburgo organizam duas conferências sobre a ação de Sousa Mendes e os refugiados em Portugal com Irene Flunser Pimentel.

A primeira conferenciar, em língua francesa, tem lugar na Universidade do Luxemburgo (Belval), quarta-feira 19 de fevereiro às 19 horas, sob o tema “Réfugiés au Portugal et l’action d’Aristides de Sousa Mendes, consul à Bordeaux en 1940”

A segunda conferência de Irene Flunser Pimentel acontece no Centro Cultural Português do Luxemburgo, na quinta-feira 20 de fevereiro às 19 horas sob o título “Refugiados em Portugal e a acção de Aristides de Sousa Mendes, cônsul em Bordéus, em 1940”.