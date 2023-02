Duas animações portuguesas premiadas em Valladolid

Os filmes de animação portugueses “Ice Merchants” e “O Homem do Lixo” arrecadaram prémios internacionais no SEMINCI – Festival de Cinema de Valladolid.

“Ice Merchants”, de João Gonzalez, foi premiado com com a Espiga de Plata na Secção Oficial do 67th SEMINCI – Festival Internacional de Cinema de Valladolid, que terminou este sábado em Espanha, “pelo seu sentido de humor, poesia e comprometimento com a questão do aquecimento global”.

Este filme foi ainda distinguido com uma Menção Honrosa pelo júri da Espiga Verde.

Já “O Homem do Lixo”, realizado por Laura Gonçalves e produzido pela Bando à Parte, conquistou o Prémio de Melhor Curta-Metragem Estrangeira na Secção Punto de Encuentro do SEMINCI, totalizando já 14 prémios em festivais nacionais e internacionais. Segundo a declaração do júri, trata-se de “uma história terna sobre generosidade e admiração por um herói não cantado. Uma bela, calorosa e íntima animação”.

Este fim-de-semana, o filme de Laura Gonçalves conquistou também uma Menção Honrosa na categoria Profissionais do Prémio Nacional de Animação, promovido pela Casa da Animação.