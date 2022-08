Duarte vai fazer voluntariado ecológico para mudar o mundo

Duarte Zemp, de 18 anos, escolheu fazer voluntariado ecológico com o projeto “Alémundo” e vai viajar sete meses pelo Peru, Equador e Costa Rica, depois de ganhar uma bolsa de estudos de 5.000 euros da Lobo Scholarship, promovida pela Gap Year Portugal em parceria com a Fundação Lapa do Lobo.

Duarte acredita que todos temos a possibilidade de contribuir para melhorar o mundo, participando em projetos de voluntariado ecológicos que contribuem para uma melhoria ambiental no planeta. O jovem pretende participar em projetos de voluntariado na área da sustentabilidade de conservação animal, da agricultura e pecuária sustentáveis, como a permacultura, nestes países da América Latina.

Duarte, ao contrário de muitos jovens citadinos, adora a vida no campo. Depois de se ter mudado para Serpa, no coração do Alentejo, com os pais e o irmão, desenvolveu uma grande proximidade com os a vida na quinta.

Mal acabou o 12.ª ano na área de Humanidades, não ficou parado e abraçou os trabalhos agrícolas e de processamento e embalagem de produtos artesanais. Agora, viu o seu projeto “Alémundo” premiado.

Nada fazia prever que este jovem nascido na cidade do Porto, que viveu em Lisboa até aos 12 anos, quando a família se mudou para uma zona rural em Serpa, se tornasse um apaixonado pelo Alentejo, ao ponto de se considerar originário da terra: Duarte considera-se alentejano, mesmo que o seu pai, Gregor Zemp, dirigente da Câmara de Comércio e Indústria Suíça em Portugal, tenha nacionalidade helvética.

Com este projeto de voluntariado “Alémundo”, quer “voltar às origens”, divulgar a sua experiência aos jovens portugueses, incitando-os à implementação de práticas ambientais sustentáveis.

