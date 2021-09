DS vai ser elétrica a partir de 2024

A DS Automobiles, a marca premium avant-garde da Stellantis, vai tornar-se 100% elétrica de forma a antecipar as mudanças abrangentes atualmente em curso na indústria automóvel.

Todos os modelos DS lançados desde 2019 foram eletrificados, e, a partir de 2024, todos os novos modelos lançados pela DS Automobiles serão exclusivamente 100% elétricos.

A DS Automobiles lançará o primeiro projeto 100% elétrico da Stellantis com base na nova plataforma STLA Medium.

Desde a sua criação que a DS Automóveis colocou a eletrificação no centro da sua estratégia, com uma gama totalmente eletrificada em comercialização desde 2019. Com os modelos DS 3 Crossback E-Tense 100% elétrico, o híbrido plug-in DS 4 E-Tense, o DS 7 Crossback E-TENSE e o DS 9 E-Tense, com potências entre 225 e 360 cavalos, a DS oferece todos os seus modelos com versões de motorização eletrificada.

Em 2020, a DS foi a marca líder entre os construtores multienergia na Europa, com a mais baixa média de emissões de CO2 (83,1g/km), graças à sua gama eletrificada (30% das vendas).

Esta estratégia de crescimento visa oferecer alta eficiência tecnológica, dinamismo e requinte. Também garante um fluxo contínuo de mobilidade face a regulamentações mais rigorosas sobre a utilização do automóvel, particularmente nos centros das cidades.

Na vanguarda da inovação, a marca vai tornar-se 100% elétrica e mantém a sua participação na Fórmula E. Sendo o primeiro fabricante premium a apostar na modalidade, a DS Automobiles é a única marca a ter vencido dois títulos consecutivos de Equipas e de Pilotos. A DS Automobiles já renovou a sua participação até 2026, tendo igualmente iniciado o desenvolvimento de uma nova geração de monolugares mais potentes e eficientes. Este laboratório técnico proporcionará uma evolução contínua nos modelos de produção.

A partir de 2024, a marca francesa reforçará a sua oferta através da comercialização de uma versão 100% elétrica do DS 4, seguindo-se a revelação de um novo ‘design’, lançando o primeiro programa 100% elétrico da Stellantis com base na plataforma STLA Medium. Dotado de uma bateria de alta capacidade até 104 kWh, para uma autonomia de 700 quilómetros, este futuro modelo oferecerá tecnologia e refinamento notáveis, com características técnicas perfeitamente adaptadas à tradição DS Automobiles.

Além deste desenvolvimento de motorizações, a DS está a trabalhar na redução da pegada de carbono da sua atividade industrial, em linha com a abordagem empreendida pela Stellantis. Estão em curso estudos e investigações mais ambiciosos no âmbito de um envolvimento na transição energética através do desenvolvimento de materiais inovadores.