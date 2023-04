DS lança mala gastronómica

Elemento essencial na arte francesa da viagem, a gastronomia é, agora, homenageada pela DS Automobiles. No âmbito do lançamento das versões DS 4 ESPRIT DE VOYAGE e DS 7 ESPRIT DE VOYAGE, a marca parisiense apresenta a sua Mala Culinária.

Projetando uma abordagem estética e cultural das viagens, a DS Automobiles colaborou com a marca La Malle Bernard – o mais antigo fabricante de malas e baús em operação em França – na criação desta edição exclusiva da sua mala culinária. Este novo elemento de requinte foi desenvolvido com o contributo do Chef Julien Dumas, premiado com estrelas Michelin, para realçar a sua elegância e sentido estético. A mala culinária incentiva a descoberta das culturas locais, os encontros e a prática da arte de vivência à francesa enquanto viajamos, contribuindo assim para a curiosidade, a autenticidade e a qualidade dessas experiências.

“A nosso mala culinária foi projetada para ser partilhada. A ideia é recheá-la com diferentes ingredientes de forma a promover os produtores locais que compõem, a gastronomia. Permite o encontro de pessoas no centro da excelência de uma parte significativa do património francês”, disse Béatrice Foucher, CEO da DS Automobiles

Concebida pelo DS DESIGN STUDIO PARIS, por Julien Dumas e por La Malle Bernard, a mala culinária DS Automobiles apresenta materiais nobres, como a pele nappa no exterior – num tom Cinzento Pérola, idêntico ao da coleção ESPRIT DE VOYAGE – e Alcantara® no interior, revestindo os elementos em madeira de choupo feitos a partir de barris. Tem uma gravação em relevo, com a assinatura “ESPRIT DE VOYAGE”.

Os detalhes também trazem elementos característicos do savoir-faire francês, como as alças marcadas com uma guilochagem Clous de Paris, os fechos de joias niquelados e alças de couro costuradas à mão.

Embaixador gastronómico da DS Automobiles, o premiado Chef Julien Dumas, detentor de duas estrelas Michelin, participou ativamente na criação da mala culinária.

“Encontro-me, regularmente, com produtores com um ‘savoir-faire’ incomparável. Das nossas trocas de ideias, trago de volta produtos com que depois trabalho. Mais tarde, na minha cozinha no Restaurante Bellefeuille, do Hotel Saint James Paris, reproduzo-os da forma mais natural possível, preservando o seu ambiente. Instalada no meu DS 7, esta mala culinária é uma ótima ferramenta de trabalho” considerou Julien Dumas, Embaixador Gastronómico da DS Automobiles.

Em estreita colaboração com Julien Dumas, a mala culinária foi imaginada para conter uma grande variedade de recipientes e de acessórios principais:

Três tubos de ensaio

Uma garrafa de óleo

Dois potes de grandes dimensões

Seis frascos mais pequenos

Uma tábua de corte, em nogueira

Uma faca de cortar, do fabricante de cutelaria Patrick Bonneta

Uma colher de mel

Um saca-rolhas

Um caderno e uma caneta.

“Quando desenhei esta mala pensei nos diferentes ingredientes e nas deslocações até aos meus produtores. Usei a garrafa de óleo para óleo de noz assada do Maciço Central, os frascos para truta seca e fumada e caviar de algas marinhas, usando os tubos de ensaio para pimenta macerada, algas secas e ervas frescas. Os potes eram usados para trazer de volta tártaro de algas, truta seca, vieiras secas e vinagre de maçã, da região de Paris e da Bretanha, especialmente de Jean-Marie e de Valérie Pédron”, disse Julien Dumas.

A Mala Culinária DS Automobiles é confecionada pela La Malle Bernard, o mais antigo fabricante de malas e baús ainda em operação em França, e pela também francesa Entreprise du Patrimoine Vivant. Na sua oficina estabelecida em Paris desde 1846, Jules Bernard e Caroline Simon revelaram o seu savoir-faire depois de trabalharem para os Grands Magasins du Louvre. No início do século XX, La Malle Bernard tornou-se conhecida pelas suas malas revestidas a preto, para transporte e apresentação de mercadorias das mais diversas formas. Na década de 1930, La Malle Bernard especializou-se na realização de porta-malas para viaturas, com propostas quer para o tejadilho, quer para a tampa da bagageira. Feitas por medida, estas malas contavam com um revestimento idêntico à cor da carroçaria dos veículos a que se destinavam. Na maioria das vezes, o seu interior integrava duas malas, configuração que permitia aos viajantes deixar a mala principal presa, com segurança, à secção traseira do automóvel, e levar consigo apenas as duas malas integradas. Maison famíliar ligada às tradições, La Malle Bernard mantém uma loja em Paris e as suas oficinas na Normandia.

A La Malle Bernard irá produzir vinte exemplares das malas culinárias. Uma série de ações de ativação, incluindo filmes para as redes sociais, irão demonstrar os diferentes modos como as malas podem ser utilizadas.