DS apresenta coleção Esprit de Voyage na ModaLisboa

A DS Automobiles apresenta, em estreia mundial, na ModaLisboa a sua primeira coleção. Inspirada na indústria da moda, traz um toque extra de alta-costura aos modelos apresentados pela marca premium francesa.

Esta primeira Coleção com o lema “ESPRIT DE VOYAGE” caracteriza-se por interiores em tons claros em que se destacam acabamentos exclusivos e muitas comodidades e equipamentos que convidam a viajar.

A Coleção “ESPRIT DE VOYAGE” surge nas gamas DS 4 e DS 7 e inicia hoje o período de encomendas em Portugal. As primeiras unidades chegam às DS Store no mês de abril.

À imagem das casas de alta-costura e em linha com a arte francesa de viajar, a DS Automobiles apresenta a sua primeira Coleção. Portugal e a 60ª edição da ModaLisboa foram o local e o momento escolhido para esta primeira apresentação mundial. Concebida para associar o savoir-faire da Marca aos seus territórios de eleição, a Coleção traduz um desejo de partilha da DS Automobiles com todos os amantes do requinte e da tecnologia.

Denominada “ESPRIT DE VOYAGE”, a primeira Coleção da marca premium francesa será comercializada em 2023 nos quatro continentes onde a marca está integrada: Europa, Ásia, África e América do Sul. O lançamento em Portugal será em abril, após a abertura de encomentas que ocorre hoje.

Partindo da base do DS 4 RIVOLI, o DS 4 ESPRIT DE VOYAGE introduz detalhes exclusivos e múltiplos equipamentos adicionais, integrados de série.

O interior do DS 4 ESPRIT DE VOYAGE tem um toque exclusivo de luz, com um tom de iluminação específico e um trabalho artesanal incomparável. O habitáculo está ‘vestido’ com a cor Cinza Galet nos bancos em couro granulado que se combina harmoniosamente com nuances Cinza Granit nas composições laterais e no tablier em pele Nappa.

Os detalhes sublinham o savoir-faire dos artesãos da DS Automobiles. No painel de instrumentos, uma gravação em pele específica “ESPRIT DE VOYAGE” ilustra a ambição de destacar o savoir-faire da DS Automobiles a partir de Paris. Surge desenhada a imagem de um mapa da Europa, numa ornamentação feita em guilhochagem Clou de Paris, que simboliza o ponto de partida e o local onde esta Coleção foi concebida: o DS DESIGN STUDIO PARIS. As soleiras das portas recebem, também, a assinatura “ESPRIT DE VOYAGE”, num emblemático cartão de visita, enquanto o rebordo dos tapetes conta com uma tonalidade específica, com cinzentos em harmonia com o restante interior.

No exterior, as coberturas das retrovisores exibem um motivo gravado a laser, deliberadamente adaptado para sugerir movimento e aerodinâmica, simbolizando, assim, o conceito de viagem. A secção frontal é enriquecida com DS WINGS em Preto Brilhante, entre os faróis DS MATRIX LED VISION, e a grelha é reforçada por elementos cromados. Os contornos dos vidros e a cobertura da bagageira apresentam decorações elegantes em Preto Brilhante. As jantes de 19 polegadas CANNES, diamantadas e envernizadas a mate, apresentam uma nova cor Cinza Anthracite também mate.

Um total de seis cores de carroçaria podem ser combinadas com um tejadilho Preto Perla Nera: Cinzento Laqué com puxadores de portas embutidos em tom semelhante, Cinzento Platinium, Cinzento Cristal Pearl, Preto Perla Nera, Branco Nacré ou Vermelho Velvet.

Para além do equipamento de base, que inclui, designadamente, acesso e arranque mãos-livres ADML Proximity, assistência ao estacionamento à frente e atrás com câmara traseira, DS EXTENDED HEAD UP DISPLAY, sistema de infotainement DS IRIS SYSTEM, DS SMART TOUCH, condução autónoma de nível 2 DS DRIVE ASSIST 2.0 e faróis DS MATRIX LED VISION, o DS 4 ESPRIT DE VOYAGE adiciona o Pack Bancos Elétricos com bancos dianteiros aquecidos, com função massagem e ventilados, volante aquecido, portão traseiro elétrico, pedais em alumínio e vidros laterais laminados e acústicos.

O DS 4 ESPRIT DE VOYAGE está disponível em versão híbrida plug-in E-TENSE 225, bem como com os motores PureTech 130 (a gasolina) e BlueHDi 130 (diesel). As encomendas iniciam-se hoje, dia 10 de março, estando esta versão disponível a partir de 44.060 euros em Portugal.

A arte francesa de viajar expressa na Coleção “ESPRIT DE VOYAGE” é representada por um requinte único, composto por materiais e motivos exclusivos a esta Coleção. Tendo como base o nivel de acabamento RIVOLI, o DS 7 ESPRIT DE VOYAGE caracteriza-se por um interior exclusivo, em couro claro, e um equipamento de série enriquecido.

Herdeiro do emblemático processo de guilhochagem dos relojoeiros parisienses, o Clou de Paris assinala a localização do DS DESIGN STUDIO PARIS, a partir do qual se estendem raios que traçam um mapa da Europa. Esta composição, criada para as versões “ESPRIT DE VOYAGE”, é executada de diferentes formas nesta Coleção.

No tablier, o couro Nappa Cinza Pearl é gravado a quente segundo uma técnica desenvolvida pelos artesãos da DS Automobiles, de modo a dar relevo a esta forma única. Estas linhas repetem-se nas soleiras e monogramas das portas da frente, bem como nas coberturas dos retrovisores exteriores, alvo de tratamento específico.

Tons claros e brilhantes assinam o ambiente interior, com bancos em couro granulado e decorações em couro Nappa, num tom Cinzento Pearl específico desta Coleção. Os tapetes também recebem um tratamento único com uma cor de revestimento retrabalhada, para uma harmonia perfeita com os tons claros do habitáculo.

No exterior, a assinatura “ESPRIT DE VOYAGE” é exibida nas portas e nas tampas dos retrovisores, num padrão específico gravado a laser. A gama é sublinhada pelos acabamentos em Preto Brilhante nas DS WINGS, contornos dos vidros, barras de tejadilho e pára-choques com extensões frontais combinados com uma grelha também ela em Preto Brilhante, pontuada por detalhes cromados. As jantes exclusivas de 19 polegadas OYAMA também apresentam inserções específicas em Preto Brilhante.

Esta versão está disponível em seis cores de carroçaria: Branco Nacré, Cinzento Cristal Pearl, Cinzento Laqué, Cinzento Platinium, Preto Perla Nera e Azul Saphir.

Complementando o equipamento de base, que inclui, designadamente, acesso e arranque mãos-livres ADML Proximity, assistência ao estacionamento à frente e atrás com câmara traseira, sistema de infotainement DS IRIS SYSTEM e faróis DS PIXEL LED VISION 3.0, o DS 7 ESPRIT DE VOYAGE adiciona bancos dianteiros aquecidos, com função massagem e ventilados, ajuste em inclinação das costas do banco traseiro, pedais em alumínio, iluminação interior PolyAmbient, vidros laterais laminados e acústicos e portão traseiro elétrico com acesso mãos-livres.

O DS 7 ESPRIT DE VOYAGE está disponível nas versões híbridas plug-in E-TENSE 225 e E-TENSE 4×4 300, bem como com um bloco diesel BlueHDi 130. As encomendas começam hoje, dia 10 de março, para a chegada das primeiras unidades em abril. O DS 7 ESPRIT DE VOYAGE está disponível a partir de 58.235 euros em Portugal.