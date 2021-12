Drogas encontradas no parlamento britânico

Foram encontrados vestígios de cocaína no Palácio de Westminster, segundo avançou, este domingo, o “The Sunday Times”. As alegações surgem na semana em que o primeiro-ministro inglês se prepara para lançar um plano de combate ao consumo e tráfico de drogas ilegais no país.

O jornal britânico cita um estudo que investigou doze espaços do edifício do Parlamento, em Londres. Segundo os investigadores, em onze desses locais havia vestígios de cocaína.

Lindsay Hoyle, presidente da Câmara dos Comuns, mostrou-se preocupado com situação e garantiu que quer ver “a aplicação plena e efetiva da lei”, com sérias sanções para todos os que desrespeitarem as regras.

Leia mais em Jornal de Notícias.