Droga em avião da TAP: já há um suspeito

Donald Trump antecipou-se à decisão do Facebook que pode banir a conta do ex-presidente da rede social e lançou uma plataforma própria de comunicações. Trata-se de uma espécie de mural, como no twitter e noutras plataformas, onde Trump pode publicar textos, imagens e vídeos que os utilizadores poderão partilhar. A decisão do Facebook deve ser conhecida ainda hoje.