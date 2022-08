Drama para o Sporting no dia em que o Benfica marcou 3

O recém-promovido Desportivo de Chaves impôs este sábado a segunda derrota seguida ao vice-campeão, Sporting, na quarta jornada da I Liga de futebol, aproveitada pelo Benfica para somar a sétima vitória em jogos oficiais na temporada.

Steven Vitória, aos 60 minutos, e Juninho, três minutos volvidos, estabeleceram o resultado final no Estádio José Alvalade, um triunfo inédito dos flavienses em visitas aos ‘leões’, que ficaram, provisoriamente, no 13.º lugar, a cinco pontos do topo, após a derrota na visita ao campeão, FC Porto (3-0) e já depois do empate inicial no terreno do Sporting de Braga (3-3).

Os comandados de Rúben Amorim podem terminar a ronda a oito pontos do FC Porto, caso os campeões nacionais vençam no terreno do Rio Ave, vencedor da II Liga, no domingo. E, na terça-feira, ficar à mesma distância do rival Benfica, que nesse dia recebe o Paços de Ferreira, em jogo em atraso.

Já os flavienses, na sua 17.ª presença entre os ‘grandes’, subiram provisoriamente ao sexto lugar, com os mesmos sete pontos do Estoril Praia, que visitou e venceu na sexta-feira o Paços de Ferreira (3-0), e dos bracarenses, que se deslocam no domingo a Arouca.

Também este sábado, o Benfica alcançou o seu sétimo êxito seguido na presente época, ao vencer na visita ao Boavista, entre jogos do campeonato luso e os ‘preliminares’ da Liga dos Campeões, apresentando a equipa do treinador alemão Roger Schmidt uma média de 2,9 golos marcados por partida.

O defesa central brasileiro Morato, aos 30 minutos, e o médio João Mário, aos 67 e 82, o segundo na conversão de uma grande penalidade, marcaram os golos das ‘águias’, que ainda têm em atraso uma receção aos Paços de Ferreira, marcada para terça-feira.

O Portimonense foi à Madeira e impôs a quarta derrota em quatro jornadas ao Marítimo, por 1-0, com um golo de Welinton Júnior, aos 43 minutos.