Drama italiano

Em Palermo, os macedónios, apenas 67.º classificados do ‘ranking’ da FIFA, ‘chocaram’ o mundo do futebol, ao vencerem por 1-0 os campeões europeus, com Aleksandar Trajkovski a assinar o golo decisivo aos 90+2 minutos e a emergir como ‘argumentista’ de novo ‘episódio’ negro na história da ‘squadra azzurra’.

Pela primeira vez na história, a formação transalpina – campeã do mundo em 1934, 1938, 1982 e 2006 – falha um segundo Mundial consecutivo, depois de já ter ficado de fora da edição de 2018, na Rússia, sendo que, na altura, também foi afastada no ‘play-off’, pela Suécia.

Os jornais italianos dramatizam a eliminação da seleção azul, utilizando expressões como “desastre”, enquanto que o selecionador transalpino deixa em aberto continuar à frente da equipa.

Contra todas as previsões, a Macedónia seguiu para a final do caminho C do ‘play-off’ europeu e vai agora decidir com Portugal a qualificação para o Qatar2022, na terça-feira, no Estádio do Dragão, onde a equipa das ‘quinas’ bateu por 3-1 a Turquia.