Drama de Millas: Nadine Oliveira nos cuidados intensivos

A condutora do autocarro de transporte escolar envolvido no choque com um comboio em Millas, França, em dezembro de 2017, foi hospitalizada após desmaiar na quinta-feira no julgamento.

Nadine Oliveira, de 53 anos, acabou por ser hospitalizada em cardiologia, antes de ser transferida para os cuidados intensivos “depois de uma espécie de ataque cardíaco”, disse o seu advogado, Jean Codognés, à France Bleu este sábado.

Segundo o advogado, a situação da principal acusada neste drama é grave: Nadine Oliveira poderá ter sido vítima durante o julgamento de uma miocardiopatia que os japoneses designam por “takotsubo”, o que quer dizer síndrome do coração partido. Esta situação pode ocorrer habitualmente após stress físico ou emocional, com predomínio em mulheres na pós-menopausa.

O julgamento devria retomar esta segunda-feira mas não se sabe se Nadine Oliveira estará em condições de comparecer.

Recorde-se que o acidente envolveu o autocarro conduzido por Nadine Oliveira e um comboio. Do embate violentíssimo resultaram seis vítimas mortais e 17 feridos, dos quais oito em estado muito grave.

Nadine Oliveira é acusada de ter “forçado” a passagem de nível mas sempre declarou não o ter feito, recordando-se apenas de ver o autocarro partir-se ao meio.