Dragões preparam reencontro com Ronaldo

O médio mexicano do FC Porto Jesús Corona considerou que a equipa “tem de mudar o ‘chip'” das competições nacionais para defrontar, na quarta-feira, a Juventus, nos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol.

“Há muita motivação, todos sonham jogar a Liga dos Campeões. No campeonato não está a ser o melhor possível, mas temos de mudar esse ‘chip’ para poder fazer o melhor, dar alegrias às famílias, ao grupo e ao FC Porto”, disse o médio.

Corona apontou a “mentalidade ganhadora” como um dos trunfos que a equipa tem de demonstrar neste duelo com os italianos, valorizando “a concentração em todos os momentos do jogo”, mas não particularizando o adversário na figura de Cristiano Ronaldo.

“É uma boa equipa, e todos sabemos quem é Ronaldo. Temos de fazer o nosso melhor em grupo, ser compactos, sólidos e muito agressivos”, afirmou o jogador do FC Porto.

O internacional mexicano foi ainda instado a comentar as marcações de que tem sido alvo nas competições nacionais, e que já motivaram críticas do clube, mas preferiu voltar as atenções para o jogo com a Juventus.

“Isso aconteceu no campeonato, mas agora vamos jogar nos oitavos de final da Liga dos Campeões contra a Juventus. Não penso nisso, estou focado no meu trabalho e da equipa”, concluiu Corona.

O FC Porto recebe esta quarta-feira a Juventus, em partida da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, agendada para as 20:00, que terá arbitragem do espanhol Carlos del Cerro Grande.