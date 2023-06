Dragões-marinhos australianos chegam ao Porto

São 16.127 os quilómetros que separam a Austrália do Porto, mas ainda assim os dragões-marinhos australianos encontraram o seu caminho rumo à cidade invicta. Desde o dia 20 de junho, a nova espécie australiana já pode ser observada no Covil dos Dragões do SEA LIFE Porto, em celebração do 14º aniversário do aquário portuense.

Provenientes de um programa de reprodução e conservação interno desenvolvido pelo SEA LIFE Trust, no centro de Melbourne, Austrália, os dragões-marinhos chegaram ao Porto mesmo a tempo de celebrar o 14º aniversário do aquário da invicta. O Covil dos Dragões é o novo espaço do SEA LIFE Porto, uma experiência imersiva que pretende educar os visitantes para as preocupações com as espécies ameaçadas, combinando-as com a história da cidade, numa visita didática e divertida.

“A melhor maneira de celebrarmos mais um aniversário é, sem dúvida, continuarmos a proporcionar experiências únicas aos nossos visitantes e este ano não podia ser diferente”, refere Rui Ferreira, Diretor Geral do SEA LIFE Porto. Segundo o próprio, o segundo maior aquário de Portugal (apenas atrás do Oceanário de Lisboa) tem recebido milhares de visitas, estando bastante confiante na sua recuperação e crescimento.

Depois de diversas novidades já apresentadas ao longo deste ano, chega agora o Covil dos Dragões: “a ligação entre os dragões e a cidade do Porto remonta a séculos, estando presente em diversos símbolos e monumentos, numa representação da sua força e resiliência. Por isso, quisemos celebrar estas criaturas marinhas e preparar uma sala dedicada exclusivamente a elas e à nossa cidade”, explica Rui Ferreira.

Fracos nadadores, e com um habitat natural ameaçado pelo aquecimento global e a poluição, os dragões-marinhos estão listados como “espécie quase ameaçada” pela União Internacional para a Conservação da Natureza. É aqui que entra o SEA LIFE Trust, uma instituição que procura proteger os oceanos e as criaturas que nele vivem, através dos seus programas de conservação.

O Covil dos Dragões abre portas no dia 20 de junho e promete transmitir a verdadeira sensação de estar dentro do aquário com estas espécies marinhas. Pode visitar o SEA LIFE entre as 10h às 18h, durante a semana, e das 10h às 19h ao fim de semana. Os bilhetes podem ser adquiridos no local ou no website do aquário.