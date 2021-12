Doze óscares do turismo para Portugal

Depois de conquistar 26 galardões na edição europeia dos World Travel Awards (WTA), em outubro, Portugal sai da ronda mundial dos chamados “óscares” do turismo com doze galardões.

Já não é o melhor destino turístico do mundo, como aconteceu durante três anos consecutivos e até ao ano passado, mas há pesos-pesados do turismo português entre os vencedores, revelados pela organização dos prémios.

Com as Maldivas a receberem o galardão de melhor destino, destacam-se, entre os candidatos portugueses, as vitórias da Madeira, como melhor destino insular, do Algarve, como melhor destino de praia.

Na lista dos WTA encontram-se também três grandes projectos em Portugal que se tornaram verdadeiros ícones turísticos: os Passadiços do Paiva receberam a distinção de melhor atracção de turismo de aventura, o Dark Sky Alqueva o troféu de Turismo Responsável e a Parques de Sintra – responsável pela gestão dos parques do concelho -, foi considerada a melhor empresa de conservação.

Para a TAP, dois World Travel Awards em tempos de turbulência: conquista os “óscares” para companhia líder nos voos para África e também para a América do Sul.

Os restantes prémios a aterrarem em Portugal são devidos à hotelaria de luxo: Lapa Palace (melhor hotel clássico), o Pestana Porto Santo (hotel de praia e lifestyle), Conrad Algarve (resort de lazer de luxo) e L’AND Vineyards (hotel de enoturismo).

#portugalpositivo