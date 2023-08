Doze lugares a visitar na Alemanha que talvez desconheça

Mais famosa pelas suas cidades, património e festividades, a Alemanha é, na verdade, uma caixinha de surpresas. Eis 12 lugares que talvez desconheça e que merecem uma visita este verão, de castelos a museus e paisagens naturais muito especiais.

1. O Castelo de Neuschwanstein, em Allgäu, é um dos pontos turísticos mais populares da Alemanha. Mas por que não visitar antes o Castelo de Lichtenstein, no estado de Baden-Württemberg? É mais pequeno mas igualmente belo, com mobiliário e peças de arte dos séculos XV e XVI, por exemplo, e menos concorrido. Edificado sobre as fundações de um castelo medieval, é conhecido como o “Castelo de Conto de Fadas de Württemberg”.

www.schloss-lichtenstein.de

2. No sopé do Watzmann, a terceira maior montanha da Alemanha, em Berchtesgaden, encontra-se o campo de gelo permanente mais baixo dos Alpes. No inverno, enormes avalanches alimentam-no, pelo que existe durante todo o ano. No seu interior há uma caverna, conhecida como Capela de Gelo, com formações muito interessantes. Está aberta ao público para visitas guiadas de 45 minutos que os mais aventureiros não vão querer perder.

www.berchtesgaden.de

3. Para além das pitorescas paisagens montanhosas, a Baviera também se orgulha deste belo cenário em Weltenburg (na foto acima). Trata-se de uma secção estreita do vale do Danúbio no distrito de Kelheim. Os visitantes da reserva natural podem ver impressionantes formações rochosas e depois visitar o romântico mosteiro beneditino Weltenburg Kloster. Possui hotel e um restaurante que serve especialidades bávaras.

www.kloster-weltenburg.de

4. Uma atração da Floresta Negra de que talvez não tenha ouvido falar é o Baumwipfelpfad. Trata-se de um trilho no topo das árvores com cerca de um quilómetro de comprimento, acessível até a pessoas com deficiência. As florestas e os vales circundantes também podem ser vistos a partir de uma torre de observação com 40 metros de altura. Bastante divertido é uma espécie de “escorrega” de 55 metros que leva os visitantes de volta à entrada.

www.baumwipfelpfad-harz.de

5. Da ponte Geierlay, perto de Mörsdorf, pode desfrutar de vistas deslumbrantes sobre um vale lateral do rio Mosela. Esta ponte suspensa fica a nada menos de 100 metros de altura e tem 360 metros de comprimento. Criada à semelhança das congéneres nepalesas, foi inaugurada em 2015 e garante uma experiência espetacular aos viajantes sem vertigens – e completamente segura, claro, pois pode suportar 600 pessoas de 80 quilos e ventos até 200 km/h. Pode combinar a visita com uma caminhada: a ponte faz parte de um percurso circular de 5,5 quilómetros.

6. Embora a região do Ruhr seja mais conhecida pela sua paisagem industrial – cujas instalações foram entretanto convertidas em centros dedicados à cultura e outras atividades – tem muito mais para oferecer. Uma das atrações é a ‘montanha mágica’ Tigre e Tartaruga, obra de arte de Heike Mutter e Ulrich Genth instalada em Duisburg. Montanha-russa para percorrer a pé, gratuitamente, tem cerca de 2,7 quilómetros e atinge os 20 metros de altura. É particularmente impressionante ao anoitecer, quando 880 LED a iluminam. De dia, com bom tempo, possível ver Dusseldorf, a cerca de 30 quilómetros.

www.duisburg.de

7. Um percurso pedestre imperdível: Rothaarsteig, que serpenteia pela região de Hochsauerland, na Renânia do Norte-Vestefália. Passa, designadamente por Bruchhauser Steinen, formação com quatro rochas principais que testemunham uma erupção vulcânica há 380 milhões de anos… Uma delas está aberta ao público e pode ser subida por uma escadaria esculpida na pedra. É também habitat de espécies raras de plantas e animais: com sorte, poderá deparar-se com um falcão peregrino, há muito ameaçado.

www.bruchhauser-steine.de

8. Uma atmosfera mística aguarda os visitantes do Schloss Braunfels, no estado de Hesse, a menos de uma hora de carro de Frankfurt, que tem a particularidade de pertencer a uma família há mais de 800 anos. Como permanece habitado, só pode ser visitado em visitas guiadas. O castelo possui também um museu, com achados pré-históricos, fardas militares, vestuário e joias de princesas, objetos decorativos e até pistolas de duelo…

www.schloss-braunfels.de

9. Um dos museus mais invulgares da Alemanha: o Museu Sepulkralkultur, ou da Cultura Sepulcral, situado em Kassel. Como o nome sugere, trata da morte, do luto, dos ritos fúnebres, da memória. Com uma colecção com cerca de 20.000 objetos, que cobrem o período desde o século I d.C. até à atualidade, também acolhe exposições temporárias: até outubro decorre “Consolação”, que aborda o fenómeno a partir de perspetivas culturais, religiosas e artísticas e reflete sobre a forma como podemos enfrentar as experiências de perda e a dor que lhes está associada.

www.sepulkralmuseum.de

10. Se quiser aventurar-se no mundo subterrâneo, a gruta de estalactites de Iberg, nas montanhas Harz, é o local ideal – e bastante refrescante, pois tem uma temperatura constante de oito graus. Aqui poderá não só ver uma sepultura da Idade do Bronze mas também um recife de coral, com 385 milhões de anos, dos mares do Sul, como atestam as criaturas marinhas petrificadas. A visita à gruta pode ser combinada com caminhadas pelas montanhas.

www.hoehlen-erlebnis-zentrum.de

11. A Saxónia não é apenas o lar da popular Suíça Saxónica, com as suas bizarras formações rochosas. Os visitantes também podem maravilhar-se com as extraordinárias formações rochosas de arenito no Parque Natural das Montanhas Zittau. Aqui há algo para todos, desde igrejas históricas e museus a trilhos pedestres a descobrir em família. Para os mais ativos existem percursos de escalada de dificuldade variável.

www.naturpark-zittauer-gebirge.de

12. A Floresta Fantasma de Nienhagen situa-se no estado Meclemburgo-Pomerânia Ocidental. Esta paisagem faz parte da área florestal de Nienhäger Holz e as formas bizarras das árvores criam uma atmosfera mística, especialmente com vento e nevoeiro. A reserva alberga carvalhos, faias, carpas e freixos com idades compreendidas entre os 90 e os 170 anos.

www.ostseebad-nienhagen.de