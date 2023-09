Dos 12 nomeados ao The Best, Bernardo é o único português

Bernardo Silva, do Manchester City, é o único português entre os 12 nomeados para o prémio The Best, atribuído pela FIFA ao melhor jogador do ano.

O médio, de 29 anos, vai lutar pelo prémio com os colegas de equipa Julián Álvarez, Kevin De Bruyne, Erling Haaland e Rodri, todos campeões europeus pelo emblema britânico, Ilkay Gundogan, que também conquistou a ‘Champions’ antes de rumar ao FC Barcelona, Marcelo Brozovic (Al Nassr), Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen (Nápoles), Kylian Mbappé (Paris Saint Germain), Lionel Messi (Inter Miami) e Declan Rice (Arsenal).

As votações, abertas ao público, vão decorrer até 06 de outubro, com argentino Lionel Messi, vencedor em 2022, a figurar de novo entre os eleitos.