Dora Maria está lá longe

“Lá Longe” foi escrito por Dora Maria, que não se define como poetisa ou letrista mas encontrou inspiração para este desafio no amor que sente pelo seu marido. Um poema que Dora Maria considera uma verdadeira “carta de amor”, nestes tempos em que já ninguém as escreve.

A música é de autoria do conceituado violista Armando Machado (Fado Santa Luzia). Os arranjos e produção são de Tiago Ramos e os músicos que acompanham Dora Maria são: João Vaz na guitarra portuguesa, Nuno Flores no violino, Alexandre Silva na guitarra clássica e Rui Santos no baixo.

“Lá Longe” é o mais recente single de Dora Maria que fará parte do próximo álbum “A outra face” do qual a artista tem vindo a divulgar outros singles, tais como: Trigueirinha, Terra Mãe e Aí Este Rapaz.

“Lá Longe” mas muito perto, escrito e interpretado por Dora Maria , é este um presente para o seu marido no dia do seu de aniversário e que deseja partilhar com todos.