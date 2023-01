Dor de corno

O pasquim CM apresentou um novo formato felizmente para pior do que era, pois assim iguala o lixo do conteúdo.

Basta ler o titulo duma informação respeitante a CRISTIANO RONALDO, o futebolista português mais conhecido no mundo inteiro.

O jornaleiro considera que o ganho do atleta serve para TRAIR Portugal, pois a Arábia Saudita pretende organizar um Campeonato do Mundo de Futebol, sendo, por isso, concorrente ao que o nosso país também deseja.

O nosso homem da bola foi e é o atleta que mais fez conhecer o nosso pais pelos êxitos conseguidos em todos os clubes por onde passou e até na selecção nacional.

No último Campeonato do Mundo no Qatar, que foi um êxito em termos de organização, Ronaldo foi enxovalhado pela imprensa portuguesa e por um selecionador, que há muito deveria ter sido corrido do lugar por imbecilidade.

Os jornaleiros do pasquim fazem parte do ultraje ao grande atleta, mas servem-se do seu prestigio e da esposa para encher as páginas com grandes fotos deles, acompanhas do titulo vergonhoso.

Então o Messi não vai ser o Embaixador da Arábia Saudita para o turismo?

Os dois mais famosos fazem parte dum investimento tal que os sunitas da Arábia Saudita merecem organizar um Campeonato Mundial com o apoio de Ronaldo e Messi.

Isaías Afonso