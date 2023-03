Um condutor de um Ferrari com matrícula portuguesa está a ser acusado em Espanha de ter ameaçado, com uma arma, um estafeta durante uma altercação no trânsito.

De acordo com o jornal Faro de Vigo, a Polícia Nacional foi acionada para o local mas só mais tarde intercetou o português, que se terá evadido no seu Ferrari.

O estafeta recusou apresentar queixa. Apenas a arma, uma pressão de ar, foi apreendida.