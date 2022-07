Dono da TVI suspeito de fraude fiscal e branqueamento

Várias instalações de empresas de Mário Ferreira, proprietário da Douro Azul e presidente do Grupo Media Capital, estão, esta quarta-feira, a ser alvo de buscas por parte da Autoridade Tributária e do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).

Em causa estão crimes de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais. Em causa está o negócio do navio Atlântida, comprado aos Estaleiros Navais de Viana do Castelo em 2014 por uma das empresas do grupo e mais tarde vendido para a Noruega. Esta compra já tinha motivado buscas em abril de 2016.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, as autoridades estão a recolher documentos e elementos de prova na cidade do Porto, onde está situada a sede da empresa Douro Azul, mas também no Funchal, na Madeira e ainda em Malta.

Leia mais no Jornal de Notícias.