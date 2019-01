Domingos Fezas Vital é diplomata económico do ano

Em nota à imprensa, a Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CCIP) explica que a escolha de Domingos Fezas Vital, embaixador nos Estados Unidos, se baseou no “desenvolvimento de uma notável ação comercial de apoio às exportações portuguesas e de preservação das boas relações económicas entre os dois países, no complexo contexto das relações comerciais dos Estados Unidos com o resto do mundo.”.

O júri do prémio destacou particularmente “o trabalho realizado com êxito pelo embaixador junto do Departamento de Comércio dos Estados Unidos para reversão de taxas ‘antidumping’ para empresas portuguesas” e “o seu relevante papel na preparação e execução com sucesso da iniciativa do mês de Portugal nos Estados Unidos em junho de 2018”, que contou com a participação do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e do primeiro-ministro, António Costa.

O embaixador Fezas Vital está em Washington desde 2015, onde “tem sabido e podido ajudar a que Portugal preserve com os Estados Unidos uma relação bilateral estável e progressiva. De facto, e apesar de alguma turbulência, o nosso relacionamento com os EUA tem corrido muito bem, tem até tido algum incremento notável, […] muito apoiado pelo nosso embaixador, pela sua presença, pela sua disponibilidade”, explicou fonte da CCIP.

O prémio, atribuído anualmente pela Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, seguindo sugestões do público, vai ser entregue ao diplomata, durante o seminário diplomático, em Lisboa.