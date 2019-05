Domingo, Outubro, Nova Iorque

quando descerrei as pálpebras

já o sol desfolhava luz

sobre o Central Park,

tão desfolhado já, mas tão florescente

(o serviço de meteorologia tinha anunciado chuva)

tu tinhas saído para o quotidiano

há um par de horas,

o meu corpo, na tua cama, feliz,

a minha alma, sentada à tua frente, vendo-te trabalhar, esperando o teu regresso, feliz,

na varanda, um melro em arpejos eloquentes

e estivais, acredito que tentando explicar musicalmente à companheira

o que eu também sinto

desgastados ainda os meus músculos

do demorado passeio pelo paraíso

(quero repetir),

espalhadas pelo chão, tão vermelhas

quanto ontem, continuam a luzir

e a perfumar o quarto as rosas que colhi furtivamente no quintal do teu vizinho

(vais matar-me, eu sei);

nos lençóis, pétalas de vinho tinto

e tingimentos de outros néctares,

na minha pele, bailando,

perfumoso, o teu cheiro

desejo-te

na tua almofada, fitando-me, rendilhado esfiando-se, carmim, o teu soutien;

nas minhas mãos, em surdina, húmidas,

a gemer, poema palpável, as tuas cuecas

abençoado disco de John Coltrane

que nos trouxe até tua casa

dm