Dom Duarte: conseguiremos vencer esta guerra

Dom Duarte, Duque de Bragança, publicou uma mensagem aos portugueses no contexto da crise sanitária que vive Portugal e o mundo. Na publicação feita nas redes sociais, o pretendente ao trono de Portugal elogia os portugueses porque “adotaram um comportamento notável para este enorme desafio que se nos coloca”.

“De forma admirável toda a sociedade está a organizar-se num enorme esforço para ultrapassar este perigo com a maior rapidez possível”, afirma Dom Duarte que agradece ainda “aos profissionais da saúde que estão na linha da frente deste combate, correndo enormes riscos pessoais de forma muito profissional e generosa. Quero estender o agradecimento a todos os que por motivos profissionais ou por voluntariado trabalham para a protecção dos portugueses, nomeadamente forças de segurança civis e militares, bombeiros, farmacêuticos. Não esquecemos os sacerdotes e religiosas que nos ajudam nesta altura difícil assim como todos aqueles que pelo seu trabalho e risco da própria saúde permitem o funcionamento do comércio de abastecimento alimentar”.

Na mensagem Duarte de Bragança deixa uma mensagem de apreço pela ação do governo, que, afirma, “age com maior cuidado, tendo vindo a tomar as suas decisões, ponderadas, mas sempre alguns passos atrás da sociedade, que por sua iniciativa está sempre à frente”. Contudo, critica a falta de resposta célere: “o comportamento exemplar dos portugueses exige uma maior rapidez por parte dos seus governantes”.

Dom Duarte termina com uma mensagem de esperança: “os portugueses foram sempre grandes nas épocas difíceis demonstrando uma união e uma solidariedade difícil de encontrar noutros povos. Foi assim em tantas situações ao longo da nossa história” e acredita por isso que “conseguiremos vencer esta guerra, que nos toca a todos”.